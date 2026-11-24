Romero su Endrick: "70 milioni per un giocatore che è il 19° o il 20° della squadra è un'offerta da prendere in considerazione"
Intervenuto al podcast "El Larguero", Antonio Romero, giornalista di Cadena SER, ha commentato così la proposta da 70 milioni di euro che il Milan avrebbe inviato al Real Madrid per prendere a gennaio Endrick a titolo definitivo: "Endrick è il primo sostituto di Mbappè? Con tutto il rispetto, il potenziale è una cosa, la realtà è un'altra. Tutti gli allenatori sono egoisti, anche Mourinho lo è, ed è evidente che con più calciatori può contare meglio è, perché la stagione è lunga.
Però il dato oggettivo è che quando Endrick è sceso in campo, per quel poco che ha giocato, è stato schierato sulla fascia destra. Se un giorno manca Mbappé la prima opzione potrebbe essere Endrick, ma la realtà fino a oggi, per quello che si è visto finora, è che il secondo marcatore della squadra non è Endrick, il secondo marcatore della squadra è Espi, e quando Endrick è entrato è stato messo sulla fascia destra. 70 milioni per un calciatore che è il diciannovesimo o ventesimo della rosa, credo sinceramente sia un'offerta da tenere quantomeno in conto e in considerazione".
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