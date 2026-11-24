Montella: "Berlusconi voleva giocare a due punte, ma era fuori contesto. Io gli dissi: 'Se mi compra Van Basten e Papin, li metto entrambi'"

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, ricordando i suoi tempi in rossonero.

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, ricordando i suoi tempi in rossonero.

Com'era il rapporto con Berlusconi?

"A Berlusconi piaceva parlare di calcio, gli piaceva dare suggerimenti anche quando l'allenatore era un po' fuori contesto in quel momento, perché lui aveva sempre la mentalità di avere Van Basten centravanti — Pallone d'Oro — e in panchina il sostituto, Papin. Questo me lo ricordo benissimo: lui voleva che giocassimo con due punte e io cercavo di tamponare per mesi (gli attaccanti erano, Kalinie e André Silva). È difficile perché io facevo le formazioni, è difficile sbagliare formazione perché io me le ricordo tutte. Ero tifoso del Milan, quindi il titolare era Van Basten e la riserva era Papin, entrambi Palloni d'Oro. Quindi, gli dicevo, 'Se lei mi compra qualche giocatore così, stia tranquillo che li faccio giocare tutti e due'".