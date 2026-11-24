Licari: "Milan-Frosinone partita da studiare nei minimi dettagli per i prossimi avversari"

Fabio Licari, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan per 5-1 contro il Frosinone.

Fabio Licari, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan per 5-1 contro il Frosinone: "Questa sarà una partita da studiare nei minimi dettagli per i prossimi avversari. Perché il Milan in contropiede è una macchina da gol. Anche Amorin tende a stupire, ma si sa: al pronti-via ricomincia l’indagine sul vero sistema tattico di giornata. Non è a quattro, piuttosto si modella progressivamente in un 3-5-2, con Rabiot mezzala destra molto avanzata, quasi trequartista. La chiave è l’asse del francese con lo stratosferico Moreira che gli parte alle spalle e scatena contropiedi da rugby, dalla fascia verso la meta centrale. A far girare tutto a mille, la regia incredibile di Modric che è anche il primo incontrista. Altro che pensionato".

I GOL IN CONTROPIEDE DEL MILAN

"Il Milan è perfetto nell’approfittare di limiti strutturali ed errori individuali. Nel Dna del Frosinone c’era questo scaraventarsi davanti a testa bassa, ma poi l’1-0, su catena destra Modric-Rabiot, è un autogol di Calvani per anticipare Ramos. Solo quattro minuti e partita segnata. Il Frosinone sa farsi valere con toccate e fughe, qui è il contrario. Altra discesa a tutto campo Moreira-Rabiot, su palla strappata da Ramos a Calvani, e lo stesso portoghese è libero per il 2-0. Solo un retropassaggio avventato di Musah regala a Masini il 2-1. Ma nella ripresa Amorim sistema l’unico tassello un po’ scomposto, togliendo Bartesaghi che soffriva Ghedjemis: così Musah va a fare il terzino e Jashari fa coppia con Modric. Vedi mai, Jashari parte subito e scaraventa in porta il 3-1 dopo ennesima fuga con l’unica: Pulisic se ne va da solo dopo angolo del Frosinone (4-1), ride anche Cisse appena entrato in staffetta a mille all’ora con Moreira (5-1)".