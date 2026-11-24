Verso Olympiacos-Milan: gli orari della vigilia delle due squadre
In vista della sfida di Europa League di giovedì in casa dell'Olympiacos, domani, giorno di vigilia del match, il Milan svolgerà la seduta di rifinitura a Milanello a partire dalle 11.15. Successivamente, nel pomeriggio, è in programma la partenza da Malpensa per Atene, mentre alle 20 locali (le 19 italiane) Ruben Amorim e un giocatore rossonero interveranno in conferenza stampa allo stadio Georgios Karaiskakis.
Per quanto riguarda gli orari della vigilia dell'Olympiacos, le conferenze stampa dell'allenatore e di un calciatore sono previste alle 16 locali (le 15 italiane) presso la sala stampa dello stadio Georgios Karaiskakis, mentre l'ultimo allenamento prima della gara contro il Milan è in programma alle 18 di Atene (le 17 italiane) presso il centro sportivo di Agios Ioannis Rentis.
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