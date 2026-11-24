Siani: "Cisse vive il gol come Balotelli: quando segnano gli altri a 19 anni impazziscono, lui lo fa di mestiere"

Fernando Siani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando il rendimento nel Milan di Alphadjo Cisse.

Fernando Siani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio commentando il rendimento nel Milan di Alphadjo Cisse: "Trattasi di fenomeno: giocatore davvero in grado di fare la differenza, nove gol in tredici partite. In generale poi parleremo di tutto il Milan, ma secondo me vanno spese delle parole su questo ragazzo che mi piace ogni volta che segna per la naturalezza con cui lo fa. Di solito alla sua età quando segna un calciatore, soprattutto in Italia, sembra un evento e gli stessi calciatori quando segnano a diciannove anni impazziscono; lui lo vive un po' come faceva Balotelli, però lo vive come se fosse esattamente il suo mestiere, quindi è normale che un giocatore faccia gol e lui lo fa come se fosse nato per far questo. Davvero nove gol, la prima esperienza in Serie A con la maglia del Milan, una delle maglie più pesanti in Italia, in Europa, e non avvertire nessun tipo di timore, giocare con questa sfacciataggine, anche con la pazienza di saper aspettare il proprio momento".

SIANI PENSA ANCHE ALL'ITALIA

"Giocatore - ha detto Siani sempre riferendosi a Cisse - che mi piace anche perché ogni volta che lo vedo mi ricordo che è italiano e dall'altra parte c'è Pio Esposito che fa tripletta e quindi dico: cavolo, ora forse pian piano stanno arrivando, stanno arrivando i ragazzi che torneranno a farci sorridere".