Verso Olympiacos-Milan, le info per i tifosi milanisti: ecco come arrivare allo stadio
Queste le informazioni per tutti i tifosi del Milan su come arrivare allo stadio Pireo di Atene per la sfida di Europa League di giovedì alle 18.45 contro l'Olympiacos:
• Sarà predisposto un servizio navette riservato SOLO ai tifosi con biglietto del SETTORE OSPITI.
• Il punto di partenza del servizio navette sarà il MEETING POINT (Kallimarmaro Panathenaic Stadium), aperto dalle 13:30 del giorno partita.
• Le navette partiranno in direzione stadio a partire dal primo pomeriggio; il servizio proseguirà poi al termine della partita riportando i tifosi all’aeroporto al meeting point.
• Per tutti coloro che dovessero arrivare in ritardo o per qualsivoglia motivo non usufruire del servizio navette, le autorità locali e il Club SCONSIGLIANO caldamente l’utilizzo di MEZZI PUBBLICI e invitano a UTILIZZARE SOLO I TAXI per raggiungere lo stadio.
• Coloro che si muoveranno con mezzi propri dovranno comunque raggiungere il meeting point da dove partirà la scorta per parcheggiarsi all’interno del P3 (Parcheggio Settore Ospiti).
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