Serie A, classifiche a confronto: Milan a +2 rispetto alla passata stagione
Quest'anno il ritmo in Serie A è veramente forsennato. Le squadre, soprattutto quelle delle prime posizioni, viaggiano a ritmi altissimi, come conferma anche il confronto con la passata stagione. Basti pensare che dopo 12 giornate di Serie A 2025/26 il Milan era secondo in classifica con 25 punti. Oggi, con 27, è addirittura quarto. Di seguito il confronto completo.
SERIE A: CLASSIFICHE A CONFRONTO
Lazio 32 (+14 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo dodici giornate)
Roma 30 (+3)
Inter 29 (+5)
MILAN 27 (+2)
Como 26 (+5)
Juventus 21 (+1)
Frosinone 20 (in Serie B)
Napoli 18 (-7)
Bologna 18 (-6)
Genoa 16 (+8)
Cagliari 16 (+5)
Atalanta 15 (+2)
Torino 14 (=)
Monza 10 (in Serie B)
Lecce 10 (=)
Fiorentina 9 (+3)
Parma 8 (-3)
Sassuolo 8 (-9)
Udinese 6 (-9)
Venezia 6 (in Serie B)
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