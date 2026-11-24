Cardone: "Ad oggi sembra che Cardinale si sia davvero appassionato al Milan"

Maurizio Cardone, giornalista, si è così espresso su MilanNews.it commentando le rinnovate strategie di Gerry Cardinale per il Milan.

Maurizio Cardone, giornalista, si è così espresso su MilanNews.it commentando le rinnovate strategie di Gerry Cardinale per il Milan: "Ad oggi sembra che Cardinale si sia davvero appassionato al Milan. É presente, si concede ai tifosi, condivide programmi e ambizioni del club, ha parlato di investimenti intelligenti. In quest’ottica, la vittoria col Frosinone ha mostrato tutta la qualità di un Milan che nei 12-13 può dare fastidio a chiunque. La base è buona, ma per puntare davvero in alto servono 2-3 interventi mirati. Vedremo se ci saranno. Di sicuro è l’unica via percorribile per alzare il livello della rosa e di riflesso convincerebbe quei tifosi ancora scettici sulla bontà del progetto. Il mercato di gennaio é un incrocio importante, anche per chi é già al Milan. Mi riferisco in particolare a Camarda e Comotto, che mi é dispiaciuto non vedere in campo nemmeno a risultato acquisito. Sono due talenti che hanno bisogno di giocare. Se non al Milan, altrove. Rappresentano un potenziale patrimonio del calcio italiano".

TABELLINO MILAN-FROSINONE 5-1

MARCATORI: 4' aut.Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F), 48' Jashari (M), 62' Cisse (M), 68' Pulisic (M)

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (dal 71' Pavlovic), Bartesaghi (dal 46' Jashari); Moreira, Musah (dal 71' Estupinan), Modric, Pulisic (dall'81' Hutchinson); Rabiot; Ramos (dal 51' Cisse). A disp.: Pittarella, Torriani, Comotto, F. Terracciano, Camarda. All. Amorim.

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini (dal 46' Amey), Calvani, Monterisi; Oyono, Calò (dal 76' El Azzouzi), Masini, Tchato (dal 63' Terzic); Schmid (dal 74' Zerbin); Ghedjemis, Kvernadze (dal 63' Birligea). A disp.: Pisseri, Desplanches, Cichella, Akpoguma, Fini, Hasa, Fayed, Bobcek. All. Alvini.

ARBITRO: Pairetto.

AMMONITI: Cittadini (F), Calò (F), Monterisi (F), Oyono (F), Cisse (M)

RECUPERO: 1' PT, 2' ST