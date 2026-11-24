Trevisani confronta gli undici: "Tra Inter e Milan, 51 Inter e 49 Milan. Con la Roma, 51 Milan"

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio scegliendo, in percentuale, gli undici migliori tra Inter, Roma e Milan.

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio scegliendo, in percentuale, gli undici migliori tra Inter, Roma e Milan, costruendo, nel corso della live su Youtube, una formazione con i migliori giocatori delle tre squadre confrontandoli ruolo per ruolo in un ipotetito 3-4-3: “L'undici del Milan è competitivo con l'undici dell'Inter, ma se devo buttare un cinquantuno a quarantanove dico cinquantuno Inter, quarantanove Milan. mentre con la Roma dico cinquantuno Milan quarantanove Roma. La Roma ha Molina che non si può guardare in questo momento: sono tre mesi che non si è ancora presentato".

TABELLINO MILAN-FROSINONE 5-1

MARCATORI: 4' aut.Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F), 48' Jashari (M), 62' Cisse (M), 68' Pulisic (M)

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (dal 71' Pavlovic), Bartesaghi (dal 46' Jashari); Moreira, Musah (dal 71' Estupinan), Modric, Pulisic (dall'81' Hutchinson); Rabiot; Ramos (dal 51' Cisse). A disp.: Pittarella, Torriani, Comotto, F. Terracciano, Camarda. All. Amorim.

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini (dal 46' Amey), Calvani, Monterisi; Oyono, Calò (dal 76' El Azzouzi), Masini, Tchato (dal 63' Terzic); Schmid (dal 74' Zerbin); Ghedjemis, Kvernadze (dal 63' Birligea). A disp.: Pisseri, Desplanches, Cichella, Akpoguma, Fini, Hasa, Fayed, Bobcek. All. Alvini.

ARBITRO: Pairetto.

AMMONITI: Cittadini (F), Calò (F), Monterisi (F), Oyono (F), Cisse (M)

RECUPERO: 1' PT, 2' ST