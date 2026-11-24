Di Canio: "Rabiot è bravo: in Italia gioca con la benda sugli occhi"

Il pensiero di Paolo Di Canio sul Milan di Ruben Amorim e non solo

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex calciatore Paolo Di Canio ha commentato la netta vittoria del Milan sul Frosinone, elogiando il lavoro di Ruben Amorim e tornando anche sul discorso legato ai sempre tanto discussi atteggiamenti di Leao della passata togliendosi, prendendosi la sua personale rivincita: "Mi avete massacrato per tre anni e io mi facevo due palle così. Venivo qua e mi dicevate 'no, però lui...', ma che però lui? Questa è una squadra seria. Cisse vale già tre volte Leao, Moreira vale cinque Leao per la serietà, per l'incisività, per la qualità tecnica nella condivisione con i compagni e l'empatia. Perciò il Milan è una squadra seria. Con Leao quest'anno sarebbe stata a metà classifica, coi dubbi".

Di Canio ha infine parlato anche di Rabiot, prendersela però con il resto della Serie A: "È bravo ma qui gioca con la benda sugli occhi, su. Le ultime otto, dieci squadre della classifica difendono in modo patetico. Con un passaggio verticale vai in porta, è una cosa ridicola".