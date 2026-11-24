Montella: "Il Milan è stato il mio sogno. A 13 anni lo tifavo: emozione incredibile allenarlo"

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, ricordando i suoi tempi in rossonero.

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, ricordando i suoi tempi in rossonero.

Come è andata al Milan?

“È stata anche lì un'esperienza fantastica, è stato il mio sogno. Adesso da professionista è un po' diverso, ma quando avevo tredici anni ero tifoso di quel Milan e di Maradona. Mio fratello grande mi ha portato due volte a vedere il Napoli di Maradona contro la Lazio e contro il Verona in Curva Sud, dove mi ha fatto entrare nel settore del Napoli. Maradona segnò tre gol sia contro la Lazio sia contro il Verona... Nonostante questo, il mio idolo era Van Basten perché era attaccante: studiavo lui e sognavo di diventare come lui, ed ero milanista. Del Milan sapevo qualsiasi cosa, quindi per me è stata un'emozione incredibile arrivare al Milan".