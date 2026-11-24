MN Gerry Cardinale non sarà presente per Olympiacos-Milan

Il numero uno di RedBird salta la trasferta di Europa League in Grecia: tornerà al fianco della squadra per la partita col Cagliari

Olympiacos-Milan sarà una sfida da affrontare nel modo giusto, con la consapevolezza che l'unica cosa fondamentale sono i tre punti: troppo importante tornare a vincere per rimettere la classifica europea su binari più sereni. In Grecia il Milan dovrà fare a meno di Modric e Pavlovic (clicca QUI per gli ultimi aggiornamenti), ma anche di Gerry Cardinale.

Il numero uno di RedBird, che quest'anno ha seguito la squadra sempre con costanza e passione, non sarà presente allo stadio per la gara di Europa League. Il patron rossonero comunque dovrebbe tornare al fianco di Amorim e i giocatori per la trasferta di Cagliari del 30 novembre.

di Pietro Mazzara e Antonello Gioia.