10 anni fa arrivava la Supercoppa a Doha: Montella la ricorda così

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, ricordando i suoi tempi in rossonero.

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, ricordando i suoi tempi in rossonero.

10 anni fa arrivava la Supercoppa a Doha.

"È stato un anno in cui siamo tornati in Europa, credo fossero due o tre anni che il Milan non ci andava, ed era qualcosa di nuovo all'epoca. Abbiamo vinto un trofeo, piccolo: proprio qualche sera fa ho vistoa cena Galliani e me l'ha ricordato e lo ricordo perfettamente. Ecco, se devo dire, ho trovato un dirigente all'epoca perfetto, perché quando accompagnava qualche aneddoto su queste pressioni, stava sempre dalla mia parte, mi lasciava autonomia totale nelle scelte. Mi ha aiutato dal numero dei collaboratori a nuove cose: qualsiasi cosa chiedessi, era sempre dalla parte dell'allenatore. E quindi per me è stato un dirigente incredibile, che in quella fase lì, in quel cambio lì, è stato fondamentale anche per ottenere quei piccoli risultati, soprattutto dopo il grande Milan di Berlusconi. Noi meritavamo di vincere anche durante i tempi regolamentari: avevamo avuto alcune opportunità facili per chiuderla, poi siamo arrivati ai rigori. Gigio parò il rigore a Dybala, che calciò bello forte, ma lui la porta gliel'ha riempita".