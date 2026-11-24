News Milan, dopo un mese torna Tomori. Ci sarà in Europa League. Ecco quante partite ha saltato

Nella sessione odierna di allenamento a Milanello sono emerse tre notizie. Due negative, con gli stop di Modric e Pavlovic per la partita di Europa League in Grecia, mentre una positiva con il rientro di Fikayo Tomori in gruppo. Oggi il difensore inglese si è allenato e domani partirà con la squadra per affrontare l’Olympiakos nella quinta partita del percorso europeo dei rossoneri. Una gara da vincere assolutamente.

Ma da quanto tempo non gioca Tomori? Il difensore si era infortunato dopo la partita contro il Bologna, persa 2-4 a San Siro, prima del derby. Era lo scorso 28 ottobre, e un problema al flessore mediale della coscia destra aveva bloccato l’ex Chelsea. In questo mese di assenza ha saltato la partita contro l’Inter, il match contro il Ferencváros, e le sfide contro Genoa e Frosinone. Ruben Amorim potrà contare nuovamente su Tomori a partire dall’impegno di giovedì.