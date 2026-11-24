Caressa conferma Di Canio: "Non c'è proprio paragone: Moreira molto più forte di Leao"

FabIo Caressa, giornalista di SkySport, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la crescita del Milan di Amorim.

FabIo Caressa, giornalista di SkySport, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la crescita del Milan di Amorim: “Il Milan è forte: quando gioca con dodici-tredici giocatori è fortissimo. Ha dei giocatori che fanno le fiamme. Moreira fa le fiamme: domenica ha fatto due o tre cose Moreira che sembrano facili, ma passaggio in controtempo di piatto per liberare l'uomo, passaggio in verticale per costruire il contropiede, tenere palla e darla al momento giusto. Moreira è un giocatore superiore".

CARESSA CONFERMA DI CANIO

Caressa ha confermato quanto detto allo SkyCalcioClub da Paolo Di Canio, il quale ha affermato che Diego Moreira vale quattro volte l'ultimo Leao: "Ieri Di Canio ha detto una cosa importante: Moreira è molto più forte di Leao nelle ultime stagioni. Non c'è proprio paragone come impegno, come caratteristiche, come freschezza e anche come capacità di essere decisivo: acquisto straordinario, secondo me, veramente mi sta piacendo tantissimo. Modric lo conosciamo: non è un caso che Rabiot sia nei primi numeri della Serie A per palle ricevute in verticale sul lungo. È così perché c'è Modric che gliela mette, sennò sarebbe più difficile".

COSA HA DETTO DI CANIO

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex calciatore Paolo Di Canio ha commentato la netta vittoria del Milan sul Frosinone, elogiando il lavoro di Ruben Amorim e tornando anche sul discorso legato ai sempre tanto discussi atteggiamenti di Leao della passata togliendosi, prendendosi la sua personale rivincita: "Mi avete massacrato per tre anni e io mi facevo due palle così. Venivo qua e mi dicevate 'no, però lui...', ma che però lui? Questa è una squadra seria. Cisse vale già tre volte Leao, Moreira vale quattro Leao per la serietà, per l'incisività, per la qualità tecnica nella condivisione con i compagni e l'empatia. Perciò il Milan è una squadra seria. Con Leao quest'anno sarebbe stata a metà classifica, coi dubbi".