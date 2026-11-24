Ventola approva il lavoro di Amorim: "Mi piace come sta giocando il Milan"

Nicola Ventola, opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol commentando la crescita del Milan dopo la vittoria sul Frosinone.

Nicola Ventola, opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol commentando la crescita del Milan dopo la vittoria sul Frosinone: "Vedo anche tanta qualità nel Milan con l'allenatore che la sta esaltando. Ti ricordi quanto ti dicevo che mancava un undici titolare? Adesso sta comunque provando, capendo. Adesso ci sono un po' quegli undici lì con Rabiot che gli piace in quel ruolo più avanti, con Modric che all'inizio gioca e non gioca. Adesso è quella la formazione: giocano tutti e stanno giocando bene. Poi magari ne parleremo, perché anche la Juve ha fatto quattro gol, ma è quella che mi preoccupa di più. Però il Milan è quella che vedo più in crescita, che è partita con un allenatore nuovo, un po' da zero, con la 'vedova nera' del non essere andata in Champions League, quindi con un po' di negatività, e quindi vedo veramente tanta crescita. Mi convince, mi piace come sta giocando il Milan.”

TABELLINO MILAN-FROSINONE 5-1

MARCATORI: 4' aut.Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F), 48' Jashari (M), 62' Cisse (M), 68' Pulisic (M)

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (dal 71' Pavlovic), Bartesaghi (dal 46' Jashari); Moreira, Musah (dal 71' Estupinan), Modric, Pulisic (dall'81' Hutchinson); Rabiot; Ramos (dal 51' Cisse). A disp.: Pittarella, Torriani, Comotto, F. Terracciano, Camarda. All. Amorim.

FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini (dal 46' Amey), Calvani, Monterisi; Oyono, Calò (dal 76' El Azzouzi), Masini, Tchato (dal 63' Terzic); Schmid (dal 74' Zerbin); Ghedjemis, Kvernadze (dal 63' Birligea). A disp.: Pisseri, Desplanches, Cichella, Akpoguma, Fini, Hasa, Fayed, Bobcek. All. Alvini.

ARBITRO: Pairetto.

AMMONITI: Cittadini (F), Calò (F), Monterisi (F), Oyono (F), Cisse (M)

RECUPERO: 1' PT, 2' ST