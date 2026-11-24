Ravezzani fa notare: “Cardinale sta facendo tutto quello che un buon presidente deve fare, forse la lezione gli è servita”

Fabio Ravezzani ha commentato le parole di Gerry Cardinale rilasciate in merito alle sue nobili intenzioni per il calciomercato di gennaio.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato le parole di Gerry Cardinale rilasciate in merito alle sue nobili intenzioni per il calciomercato di gennaio. Queste le sue parole.

"Cardinale sta facendo tutto quello che dovrebbe fare un buon presidente a livello di presenza, quello che non ha mai voluto fare da quattro anni. Forse la lezione gli è servita: lo si vede, parla con i giocatori, parla con l'allenatore, parla con i giornalisti, racconta quello che vuole fare. Ha fatto un nome, Endrick, e non si è sottratto. Ora qui noi dobbiamo capire se Cardinale parla il linguaggio dei dirigenti sportivi oppure no, dei proprietari di club oppure no. Se il Milan vuole puntare veramente su Endrick sarebbe meraviglioso, perché finalmente potrebbe andare a cercare giocatori di alto livello".