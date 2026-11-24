Ravezzani sottolinea: “Cardinale ha dichiarato che a gennaio spende, per il Milan è fantastico”
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Fabio Ravezzani ha commentato le parole di Gerry Cardinale rilasciate in merito alle sue nobili intenzioni per il calciomercato di gennaio.
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato le parole di Gerry Cardinale rilasciate in merito alle sue nobili intenzioni per il calciomercato di gennaio. Queste le sue parole.
"Cardinale ha ribadito una volta di più che vuole spendere, vuole investire dei soldi, e questo è fantastico per un club che ha visto soltanto una volta negli ultimi dieci anni fare un mercato importante: era stato il mercato dello sciagurato Fassone, che poi portò il Milan all'orlo del fallimento se non fosse entrato Elliott a rilevarlo prontamente".
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