Ibrahimovic, tre anni dopo torna sul set: sarà il ‘cattivo’ nella terza stagione di “MobLand”

Zlatan Ibrahimovic tornerà a comparire sui grandi e piccoli schermi nel cast della terza stagione di "MobLand",, dove interpreterà uno dei 'cattivi'.

Nella giornata di oggi il quotidiano sportivo britannico Sun ha rivelato un'indiscrezione riguardo Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird. Il calcio però non c'entra nulla, il tema è tutt'altro ovvero il cinema. Tre anni fa infatti, lo svedese aveva fatto il suo esordio su un set cinematografico per recitare in "Asterix & Obelix - Il regno di mezzo".

Dopo tre anni, l'ex attaccante rossonero tornerà a comparire sui grandi e piccoli schermi nel cast della terza stagione di "MobLand" con protagonista Tom Hardy, dove interpreterà uno dei 'cattivi'. Secondo quanto scrivono i colleghi inglesi, le riprese dei nuovi episodi prenderanno il via nelle prossime settimane. Da sottolineare che la serie è una produzione Paramount, che vede assoluto protagonista Gerry Cardinale con RedBird per la nascita del polo media istituito dall'integrazione di SkyDance, Paramaount e Warner Bros. Discovery.