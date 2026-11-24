Champions League, tutti i risultati. Il Como vince ancora, pareggia il Napoli
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Tutti i risultati del martedì di Champions League
Serata di Champions League senza troppe sorprese. Il Real Madrid domina il PSV dopo essere andato sotto, il Como continua positivamente il suo percorso europeo. Il Napoli sogna il colpaccio a Manchester ma viene raggiunto nel finale. Arsenal e Dortmund si spartiscono i punti in palio.
CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DI SERATA
Bodo/Glimt-LASK 1-0
Galatasaray-Aston Villa 1-0
Arsenal-Dortmund 1-1
Como-AEK Atene 1-0
Feyenoord-Porto 0-1
Manchester City-Napoli 2-2
RB Lipsia-Lens 3-1
Real Madrid-PSV 5-1
Slovan Bratislava-Betis 0-2
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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