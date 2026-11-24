Milan, date e orari di anticipi e posticipi. Il calendario tra Serie A ed Europa League
La Lega Serie A ha comunicato date, orari e diretta TV delle gare dalla dodicesima alla diciannovesima giornata di Serie A. Questi tutti gli impegni del Milan e come si intrecciano con le partite della fase campionato di Europa League.
MILAN, IL CALENDARIO DOPO LA SOSTA
5ª giornata EL (giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45): Olympiakos-Milan
13ª giornata Serie A, Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre ore 20.45 (DAZN)
14ª giornata Serie A, Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45 (DAZN)
6ª giornata EL (giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00): Milan-Sunderland
15ª giornata Serie A, Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45 (DAZN)
16ª giornata Serie A, Milan-Como, sabato 19 dicembre ore 18.00 (DAZN)
17ª giornata Serie A, Monza-Milan, sabato 2 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)
18ª giornata Serie A, Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)
19ª giornata Serie A, Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18.00 (DAZN)
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