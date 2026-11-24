Montella: "Nel mercato delle cose formali c'era questa mania di esternare tutto, ero un po' preoccupato. E sull'attaccante..."

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, ricordando i suoi tempi in rossonero.

C'è stato il mercato delle cose formali...

"Io dall'inizio era un po' preoccupato perché c'è questa mania di esternare tutto, quasi pubblicitario più che altro, quindi ero un po' preoccupato. In teoria c'era condivisione, almeno così si palesava, ma non potevo tirarmi indietro quando in realtà non era sempre così. E quindi alcune volte c'erano dei calciatori per cui non ero neanche stato consultato, che arrivavano e che poi dicevano 'È stato condiviso': quando sei lì non puoi dire diversamente. Sicuramente, quando si costruisce una squadra e hai il budget, la prima cosa che fai è: il portiere ce l'avevamo, prendo un centravanti, ci manca il centravanti. Nella scelta di tutto era rimasto il centravanti, con un budget - se non ricordo male - sui quindici-venti milioni. E quindi poi Kalinić... lui sì, l'ho scelto io perché quello era il budget. Quindi la nostra, diciamo, seconda scelta di attaccante fu pagato trentotto milioni, se non ricordo male, che era André Silva, e il primo attaccante fu la metà. E quindi, se non ricordo male, si è creato un equivoco di questo tipo, con tanti cambi, che poi in quella fase non giocavamo neanche male per avere, credo, quindici giocatori nuovi. Avevamo ancora Calhanoglu che non stava bene, che veniva da sei mesi di inattività per squalifica, se non ricordo male: quindi, nel contesto, era in costruzione la squadra; non eravamo in linea con gli obiettivi dello scudetto che erano stati proclamati, ma sicuramente per un processo di crescita eravamo assolutamente in linea".

Chi avresti preso?

"All'epoca forse stavamo trattando Aubameyang, se non ricordo male".

Cristiano Ronaldo, si parlava anche di lui: ci credevi?

“No, non credevo: anzi, proprio per nulla".