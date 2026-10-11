Amorim: "Ad inizio stagione vedevo Athekame più come un Moreira. Sta facendo molto bene con Fonseca, poi vedremo in futuro"

Amorim assicura che al Milan si sta seguendo con attenzione il prestito di Athekame al Lione

In questa prima parte di stagione Zachary Athekame è tra i terzini più efficaci ed in forma d'Europa. Lo svizzero sta facendo benissimo in prestito al Lione con Fonseca, e ha trovato anche le prime presenze in nazionale maggiore durante questa sosta. In molti avranno pensato, ma con il senno del poi è facile avere ragione, che l'ex Young Boys sarebbe potuto essere una pedina utile anche al Milan, soprattutto vista la difesa a 4 proposta recentemente da Amorim. Ma è decisamente meglio vedere il bicchiere mezzo pieno: ora ha tutte le carte in tavola per fare una stagione di protagonista in una squadra di buon livello in Europa e poi tornare alla basa con un bagaglio di esperienza ancora più grande.

Mister Amorim, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, assicura che al Milan tutti tengono monitorati i progressi del terzino:

"Difesa a 4? Cosa ho visto nelle ultime partite è stata maggiore mobilità. Cosa ho visto è che queste posizioni e questa libertà permette alla mia squadra di giocare meglio. Si è visto contro il Benfica che abbiamo avuto più possesso palla, però c'è stata una mancanza di mobilità. Era doveroso fare questo cambiamento, non per giocare meglio ma diversamente. Non so se si proseguirà con questo assetto ma è uno strumento che ci permette di vincere. Athekame? Lo stiamo seguendo, così come gli altri prestiti. A inizio stagione lo vedevo più come un Moreira. Non so se la situazione cambierà. Il calcio è così. Sta facendo molto bene con Fonseca, poi vedremo in futuro".