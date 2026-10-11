Costacurta: "Mi piace questa formazione, Amorim spera che Pulisic possa fare con Ramos lo stesso lavoro di Joao Felix in nazionale"

Contro il Sassuolo Amorim dovrebbe schierare nuovamente il Milan con la difesa a 4 vista con il Lecce, con qualche piccolo cambiamento. Billy Costacurta, in diretta su Sky Sport 24, apprezza le possibili scelte del tecnico rossonero. Le sue parole:

"Credo che nel Portogallo Ramos abbia fatto partite molto buone con dietro un giocatore molto simile a Pulisic. Penso che Amorim abbia potuto aver preso spunto. Modric ha giocato tanto con la Croazia e credo sia normale gestione. Mi piace questa formazione, Amorim spera che Pulisic possa fare lo stesso lavoro di Joao Felix in nazionale. Moreira in quella posizione potrebbe fare bene. Dopo aver visto Bartesaghi in U21 credo che sia un giocatore più forte di Estupinan".

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos.