Milan ad Atene senza nove infortunati. Chi può rientrare a Cagliari?

Ruben Amorim non avrà a disposizione stasera nove giocatori per infortunio. Ecco chi potrebbe recuperare per la trasferta di lunedì a Cagliari

Il Milan è decollato ieri pomeriggio da Malpensa per raggiungere Atene in vista della sfida di Europa League di stasera in casa dell'Olympiacos. Sul volo non erano presenti ben nove giocatori infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Modric, Pavlovic, Camarda e Bartesaghi. Chi di loro potrà recuperare per la trasferta di lunedì in campionato a Cagliari?

Secondo quanto riferisce stamattina Tuttosport, Francesco Camarda, che è alle prese con un problema alla caviglia, Davide Bartesaghi, out invece per una peritendinite alla gamba destra, e Strahinja Pavlovic, che si sta finalmente mettendo alle spalle definitivamente il problema ai reni, guardano tutti e tre con fiducia al match contro i sardi. Nulla da fare invece per gli altri che non ci saranno sicuramente in Sardegna, compreso Luka Modric, il quale deve ancora smarltire il risentimento al retto femorale della coscia destra avvertito nel finale della partita contro il Frosinone. Il suo rientro in campo dovrebbe avvenire domenica 6 dicembre a San Siro contro il Parma.