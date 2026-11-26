Verso Olympiacos-Milan: le probabili formazioni delle due squadre
Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, sono le probabili formazioni di Olympiacos e Milan che stasera alle 18.45 si affronteranno nella sfida valida per la 5^ giornata di Europa League:
OLYMPIACOS: (4-2-3-1) Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Gustvo Sà; Fortounis, Jota Silva, Martins; Gonzalez.
MILAN: (4-2-3-1) Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Jashari, Rabiot; Moreira, Hutchinson, Pulisic, Ramos.
OLYMPIACOS-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chris Kavanagh (ENG)
Assistenti: Dan Cook (ENG) e Ian Hussin (ENG)
IV uomo: Robert Jones (ENG)
VAR: Michael Salisbury (ENG)
AVAR: Peter Bankes (ENG)
DOVE VEDERE OLYMPIACOS-MILAN
Olympiacos-Milan, giovedì 26 novembre 2026
Ore: 18:45
Stadio: Geōrgios Karaiskakīs di Atene
TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (253), NOW, TV8 (in differita dalle 21:00)
Streaming: SkyGO, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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