Tifosi del Milan: fate attenzione! Ad Atene allerta massima: le info utili

Info utili per tutti i tifosi milanisti in vista della sfida di Europa League di oggi in casa dell'Olympiacos, delicata a livello di ordine pubblico.

Secondo quanto appreso da Milannews.it, il Milan, in vista della sfida di Europa League di oggi in casa dell'Olympiacos, ha messo a disposizione dei propri tifosi che saranno ad Atene 15 pullman per raggiungere lo stadio Georgios Karaiskakis.

INFO TRASFERTA OLYMPIACOS-MILAN

Queste le info su come raggiungere l'impianto:

• Sarà predisposto un servizio navette riservato SOLO ai tifosi con biglietto del SETTORE OSPITI.

• Il punto di partenza del servizio navette sarà il MEETING POINT (Kallimarmaro Panathenaic Stadium), aperto dalle 13:30 del giorno partita.

• Le navette partiranno in direzione stadio a partire dal primo pomeriggio; il servizio proseguirà poi al termine della partita riportando i tifosi all’aeroporto al meeting point.

• Per tutti coloro che dovessero arrivare in ritardo o per qualsivoglia motivo non usufruire del servizio navette, le autorità locali e il Club SCONSIGLIANO caldamente l’utilizzo di MEZZI PUBBLICI e invitano a UTILIZZARE SOLO I TAXI per raggiungere lo stadio.

• Coloro che si muoveranno con mezzi propri dovranno comunque raggiungere il meeting point da dove partirà la scorta per parcheggiarsi all’interno del P3 (Parcheggio Settore Ospiti).

OLYMPIACOS-MILAN: MEETING POINT

Il meeting point è situato a «Kallimarmaro Panathenaic Stadium», aperto dalle 13:30 con sorveglianza delle autorità locali. Nel corso del pomeriggio partiranno le prime navette in direzione stadio, servizio che proseguirà al termine della partita in direzione aeroporto o meeting point in base alle esigenze comunicate nelle modalità a pagina 5. Da qui partirà anche la scorta per coloro che dovessero utilizzare i mezzi propri, direzione P3 (Parcheggio Settore Ospiti).