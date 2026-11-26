Tifosi del Milan: fate attenzione! Ad Atene allerta massima: le info utili
Secondo quanto appreso da Milannews.it, il Milan, in vista della sfida di Europa League di oggi in casa dell'Olympiacos, ha messo a disposizione dei propri tifosi che saranno ad Atene 15 pullman per raggiungere lo stadio Georgios Karaiskakis.
INFO TRASFERTA OLYMPIACOS-MILAN
Queste le info su come raggiungere l'impianto:
• Sarà predisposto un servizio navette riservato SOLO ai tifosi con biglietto del SETTORE OSPITI.
• Il punto di partenza del servizio navette sarà il MEETING POINT (Kallimarmaro Panathenaic Stadium), aperto dalle 13:30 del giorno partita.
• Le navette partiranno in direzione stadio a partire dal primo pomeriggio; il servizio proseguirà poi al termine della partita riportando i tifosi all’aeroporto al meeting point.
• Per tutti coloro che dovessero arrivare in ritardo o per qualsivoglia motivo non usufruire del servizio navette, le autorità locali e il Club SCONSIGLIANO caldamente l’utilizzo di MEZZI PUBBLICI e invitano a UTILIZZARE SOLO I TAXI per raggiungere lo stadio.
• Coloro che si muoveranno con mezzi propri dovranno comunque raggiungere il meeting point da dove partirà la scorta per parcheggiarsi all’interno del P3 (Parcheggio Settore Ospiti).
OLYMPIACOS-MILAN: MEETING POINT
Il meeting point è situato a «Kallimarmaro Panathenaic Stadium», aperto dalle 13:30 con sorveglianza delle autorità locali. Nel corso del pomeriggio partiranno le prime navette in direzione stadio, servizio che proseguirà al termine della partita in direzione aeroporto o meeting point in base alle esigenze comunicate nelle modalità a pagina 5. Da qui partirà anche la scorta per coloro che dovessero utilizzare i mezzi propri, direzione P3 (Parcheggio Settore Ospiti).
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