Verso Olympiacos-Milan: ecco chi arbitrerà la sfida di domani
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Amorim non avrebbe voluto fare il consueto turnover massiccio visto fin quei in Europa League, ma, tra tutti gli infortunati, alla cui lista si sono aggiunti anche Camarda, Pavlovic e Modric, pur essendone uscito Tomori, i calciatori a disposizione non sono molti e le scelte sono, di conseguenza, piuttosto limitate.
Davanti a Maignan, che torna titolare in Europa dopo la squalifica col Ferencvaros, confermata la linea a quattro composta da Gila, De Winter, Diawara ed Estupinan a sinistra. A centrocampo, orfano di Modric, spazio dal primo minuto a Jashari con Musah e Rabiot. Davanti c'è sempre Goncalo Ramos, supportato da Diego Moreira e probabilmente dalla novità Hutchinson al posto di Pulisic, anche se Cisse scalpita per giocare dall'inizio e potrebbe prendere la maglia di uno dei due dal primo minuto.
OLYMPIACOS-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chris Kavanagh (ENG)
Assistenti: Dan Cook (ENG) e Ian Hussin (ENG)
IV uomo: Robert Jones (ENG)
VAR: Michael Salisbury (ENG)
AVAR: Peter Bankes (ENG)
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