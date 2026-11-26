Verso Olympiacos-Milan: ecco chi arbitrerà la sfida di domani

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Amorim non avrebbe voluto fare il consueto turnover massiccio visto fin quei in Europa League, ma, tra tutti gli infortunati, alla cui lista si sono aggiunti anche Camarda, Pavlovic e Modric, pur essendone uscito Tomori, i calciatori a disposizione non sono molti e le scelte sono, di conseguenza, piuttosto limitate.

Davanti a Maignan, che torna titolare in Europa dopo la squalifica col Ferencvaros, confermata la linea a quattro composta da Gila, De Winter, Diawara ed Estupinan a sinistra. A centrocampo, orfano di Modric, spazio dal primo minuto a Jashari con Musah e Rabiot. Davanti c'è sempre Goncalo Ramos, supportato da Diego Moreira e probabilmente dalla novità Hutchinson al posto di Pulisic, anche se Cisse scalpita per giocare dall'inizio e potrebbe prendere la maglia di uno dei due dal primo minuto.

OLYMPIACOS-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chris Kavanagh (ENG)

Assistenti: Dan Cook (ENG) e Ian Hussin (ENG)

IV uomo: Robert Jones (ENG)

VAR: Michael Salisbury (ENG)

AVAR: Peter Bankes (ENG)