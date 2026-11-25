Marinozzi ottimista: "Milan squadra forte nel presente, ma in evoluzione per il futuro"

Andrea Marinozzi, giornalista ed opinionista sportivo ha parlato così del Milan e dell'ottimo rendimento che la squadra di Amorim sta avendo in campionato. Questo un estratto delle sue considerazioni anche in vista della partita di domani sera contro l'Olympiacos:

"Quella contro il Frosinone è stata una partita di transizioni, una partita di velocità e di spazio, una partita pazza che succede spesso quando c'è in campo il Frosinone. Ci sono stati tanti cambi di possesso, con Modric che ha rotto una marea di linee avversarie e ha superato la pressione con palloni illuminanti giocati benissimo per le frecce che poi hanno attaccato lo spazio, Rabiot e Moreira su tutti. Il Milan a me piace, lo dico da tempo: mi piace il percorso di questa squadra, mi piace come la stanno costruendo. È una squadra forte nel presente, ma in evoluzione per il futuro, con tanti giocatori che non sono ancora all'apice della loro carriera, ma possono arrivarci e partono da una base molto alta".

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"Se confrontiamo, per esempio, ora le competizioni, per noi come squadra e anche per ogni giocatore come me, è importante vincere le partite e finora l'abbiamo fatto molto bene in Serie A. Ora è una competizione diversa che iniziamo, questa è la verità. E domani è una grande, grande opportunità, ma anche, diciamo, c'è una sorta di pressione per tutti noi. E penso che la partita contro il Frosinone sia la Serie A, è una competizione diversa, ma comunque per tutti i giocatori, ha portato buon umore, una buona atmosfera e domani dobbiamo essere pronti a a competere e a vincere la partita".