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Amorim non avrebbe voluto fare il consueto turnover massiccio visto fin quei in Europa League, ma, tra tutti gli infortunati, alla cui lista si sono aggiunti anche Camarda, Pavlovic e Modric, pur essendone uscito Tomori, i calciatori a disposizione non sono molti e le scelte sono, di conseguenza, piuttosto limitate.

Davanti a Maignan, che torna titolare in Europa dopo la squalifica col Ferencvaros, confermata la linea a quattro composta da Gila, De Winter, Diawara ed Estupinan a sinistra. A centrocampo, orfano di Modric, spazio dal primo minuto a Jashari con Musah e Rabiot. Davanti c'è sempre Goncalo Ramos, supportato da Diego Moreira e probabilmente dalla novità Hutchinson al posto di Pulisic, anche se Cisse scalpita per giocare dall'inizio e potrebbe prendere la maglia di uno dei due dal primo minuto.

DOVE VEDERE OLYMPIACOS-MILAN

Olympiacos-Milan, giovedì 26 novembre 2026

Ore: 18:45

Stadio: Geōrgios Karaiskakīs di Atene

TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (253), NOW, TV8 (in differita dalle 21:00)

Streaming: SkyGO, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it

LE PAROLE DI AMORIM IN CONFERENZA STAMPA

"Per essere una buona squadra devi fare bene sia in campionato che in Europa. Solo così si può essere una buona squadra. Dobbiamo esserlo, soprattutto al Milan. I complimenti? Sto aspettando sempre le cose quando adranno male, perché non ci vuole granché a cambiare la situazione. È questo quello che sto cercando di far capire ai miei giocatori, perché non andrà sempre così. Siamo all'inizio di un processo, e penso che abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo perso Pavlovic, Modric, Saelemaekers, Chukwueze, e tutti devono essere pronti, perché non ci sono scuse nei grandi club. Dobbiamo essere pronti per questo. Non posso credere che abbiamo perso tutte queste partite in Europa perché abbiamo fatto rotazioni. Dobbiamo essere sempre pronti, ed affrontare le partite come contro l'Inter, il Frosinone, il Genova. Stiamo costruendo tante cose. Domani è un altro test per noi. Credo in tutte le competizioni, se possiamo vincerle tutte no. Scudetto? Non ho cambiato idea. Quest'anno è difficile, ma se abbiamo la possibilità di lottare lo faremo. Non cambierò per i complimenti, perché aspetto ed anche voi state aspettando (le critiche, ndr). Domani dobbiamo vincere, perché se non lo facessimo...sono pronto per questo".