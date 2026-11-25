Amorim descrive l'Olympiacos: "Squadra forte, conosco bene il loro allenatore"

In vista della sfida di Europa League, in programma domani sera alle 18.45 contro l'Olympiacos, Ruben Amorim ha parlato così stasera direttamente dalla pancia dello stadio Georgios Karaiskakis al Pireo. Come sappiamo, tra le fila del Diavolo ci sono ben 9 assenti, ma è inutile ribadire quanto sia importante vincere per cominciare a dare un senso alla classifica europea del Milan. Di seguito riportiamo un breve estratto delle sue considerazioni sui prossimi avversari dei rossoneri:

AMORIM DESCRIVE L'OLYMPIACOS

"È una squadra forte. Sono aggressivi, soprattutto in casa. Ho giocato qua due volte ed è stata complicata per me. Conosco il loro allenatore, cosa vuole fare, giocano compatto, un calcio positivo, 4-3-3, cambia tanto, fa rotazioni, ha Jota, tanti giocatori portoghesi. È una squadra forte, e con i loro tifosi presenti sarà una partita complicata. Chiquinho un grande talento, ma molto impulsivo. Spero che domani giochi bene ma spero che abbia ancora una grande carriera davanti a luI".