Amorim e l'atmosfera del Pireo: "È pazzesca. È importante per i miei calciatori avere questa esperienza, anche se non c'è stadio più difficile di San Siro dove giocare"

Alla vigilia della sfida contro l'Olympiacos, Ruben Amorim ha parlato oggi in conferenza stampa ad Atene allo stadio Georgios Karaiskakis

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Olympiacos, Ruben Amorim ha dichiarato sul match del suo Milan contro i greci:

Come descriveresti l'Olympiacos come squadra?

"Grazie per l'accoglienza. È una squadra forte. Sono aggressivi, soprattutto in casa. Ho giocato qua due volte ed è stata complicata per me. Conosco il loro allenatore, cosa vuole fare, giocano compatto, un calcio positivo, 4-3-3, cambia tanto, fa rotazioni, ha Jota, tanti giocatori portoghesi. È una squadra forte, e con i loro tifosi presenti sarà una partita complicata. Chiquinho un grande talento, ma molto impulsivo. Spero che domani giochi bene ma spero che abbia ancora una grande carriera davanti a lui".

Da calciatore hai una grande esperienza: cosa ti aspetti dallo stadio domani?

"Conosco l'atmosfera qui. È pazzesca. È importante per i miei calciatori avere questa esperienza, anche se non c'è stadio più difficile di San Siro dove giocare. In questi tipi di stadi dobbiamo essere pronti. Abbiamo perso 5-1 una volta, ma sono molto focus su quello che bisogna fare, come cominceremo la partita, su queste cose sono concentrato. L'ambiente dovrebbe essere normale per questi giocatori, abituati ai grandi scenari. Dobbiamo essere competitivi e pronti".