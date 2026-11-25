Milan senza diversi infortunati. Amorim non cerca alibi: "Tutti devono essere pronti perché non ci sono scuse nei grandi club"

Alla vigilia della sfida contro l'Olympiacos, Ruben Amorim ha parlato oggi in conferenza stampa ad Atene allo stadio Georgios Karaiskakis

Alla vigilia della sfida contro l'Olympiacos, Ruben Amorim ha parlato così in conferenza stampa degli infortunati:

Il processo di crescita del Milan passa anche dall'Europa?

"Per essere una buona squadra devi fare bene sia in campionato che in Europa. Solo così si può essere una buona squadra. Dobbiamo esserlo, soprattutto al Milan. I complimenti? Sto aspettando sempre le cose quando adranno male, perché non ci vuole granché a cambiare la situazione. È questo quello che sto cercando di far capire ai miei giocatori, perché non andrà sempre così. Siamo all'inizio di un processo, e penso che abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo perso Pavlovic, Modric, Saelemaekers, Chukwueze, e tutti devono essere pronti, perché non ci sono scuse nei grandi club. Dobbiamo essere pronti per questo. Non posso credere che abbiamo perso tutte queste partite in Europa perché abbiamo fatto rotazioni. Dobbiamo essere sempre pronti, ed affrontare le partite come contro l'Inter, il Frosinone, il Genova. Stiamo costruendo tante cose. Domani è un altro test per noi. Credo in tutte le competizioni, se possiamo vincerle tutte no.

Scudetto? Non ho cambiato idea. Quest'anno è difficile, ma se abbiamo la possibilità di lottare lo faremo. Non cambierò per i complimenti, perché aspetto ed anche voi state aspettando (le critiche, ndr). Domani dobbiamo vincere, perché se non lo facessimo...sono pronto per questo".