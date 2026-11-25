Amorim spiega: "Dobbiamo migliorare nell'ultimo terzo e prendere meno gol"

Alla vigilia della sfida contro l'Olympiacos, Ruben Amorim ha parlato oggi in conferenza stampa ad Atene allo stadio Georgios Karaiskakis

Queste le parole di Ruben Amorim in conferenza stampa sulla sfida di domani contro l'Olympiacos:

Cosa chiede alla squadra per domani? Più volume in attacco? Come pensa di sostenere Ramos?

"Non è aituare Ramos, ma anche Camarda e tutti quelli che giocano davanti. È un fatto che dobbiamo migliorare nell'ultimo terzo. L'unica cosa che possiamo fare è migliorare i principi. Dobbiamo migliorare in queste piccole cose, e solo così so aiutare i miei giocatori. Contro l'Olympiacos sarà una partita diversa rispetto a quella contro il Frosinone, così come sarà diversa rispetto a quella contro il Cagliari. Dobbiamo migliorare, anche nel modo di difendere. Abbiamo quasi sempre subito un gol, quindi è un'altra cosa che dobbiamo migliorare".

Come descriveresti l'Olympiacos come squadra?

"Grazie per l'accoglienza. È una squadra forte. Sono aggressivi, soprattutto in casa. Ho giocato qua due volte ed è stata complicata per me. Conosco il loro allenatore, cosa vuole fare, giocano compatto, un calcio positivo, 4-3-3, cambia tanto, fa rotazioni, ha Jota, tanti giocatori portoghesi. È una squadra forte, e con i loro tifosi presenti sarà una partita complicata. Chiquinho un grande talento, ma molto impulsivo. Spero che domani giochi bene ma spero che abbia ancora una grande carriera davanti a luI".