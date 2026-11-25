NBA, progetto da 10 miliardi per le arene di basket in Europa. Cardinale spinge per Milano
Riporta Calcio&Finanza che nella giornata di oggi la NBA ha annunciato la volontà nel contribuire a "mobilitare almeno 10 miliardi di euro per la costruzione e la ristrutturazione di arene dedicate al basket e dei distretti dell’intrattenimento circostanti in tutta Europa, in vista del lancio di una nuova lega insieme alla federazione mondiale FIBA nel 2027".
Saranno coinvolti vari investitori internazionali, come Apollo Sports Capital (azionista di maggioranza dell’Atletico Madrid), Ares Management (socio dell’Atletico), Arctos (socio dell’Atalanta), controllata da KKR, Blackstone, HPS Investment Partners, JP Morgan, Sixth Street e Stonepeak.
In Italia c'è il forte di interesse di due città: Milano e Roma, con il capoluogo lombardo che può contare sulla spinta di Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, per portare nelle città meneghina la NBA.
C'è stata una precisazione della NBA: Il programma è separato dal processo di selezione degli investitori destinati a diventare proprietari delle squadre nella nuova competizione europea.
Adam Silver, commissioner della NBA, ha dichiarato: "Vediamo un’opportunità significativa per aiutare i club a sviluppare strutture capaci di valorizzare le tradizioni uniche che caratterizzano il basket europeo, migliorando al contempo l’esperienza dei tifosi e attirando un numero molto maggiore di eventi dal vivo".
Secondo la NBA, si legge su C&F, "molte delle principali città europee non dispongono di arene al coperto con la capienza, i servizi di ospitalità e le infrastrutture mediatiche comunemente presenti negli impianti degli sport professionistici nordamericani.
L’entità definitiva e la struttura finanziaria di ciascun progetto dipenderanno dalle condizioni economiche locali, dai partner coinvolti e dalle opportunità di sviluppo. La NBA prevede che gli impegni complessivi di capitale supereranno nel tempo i 10 miliardi di euro, man mano che altri investitori aderiranno al gruppo".
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