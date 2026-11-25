Pavlovic, Bartesaghi e Camarda puntano al Cagliari. Modric torna contro il Parma?

Pavlovic, Bartesaghi e Camarda sperano di tornare tra i convocati di Ruben Amorim per la trasferta di lunedì in casa del Cagliari

Il Milan dovrà fare a meno di ben nove giocatori domani sera ad Atene contro l'Olympiacos. Gli ultimi rossoneri ad entrare in infermeria sono stati Francesco Camarda e Davide Bartesaghi: il primo si è fermato per un problema alla caviglia, mentre il secondo è out per una peritendinite alla gamba destra. Entrambi sperano di esserci lunedì in campionato nella trasferta di Cagliari, così come Ruben Amorim si augura che in Sardegna possa esserci anche Strahinja Pavlovic che nelle scorse ore ha fatto nuovi accertamenti dopo le coliche che lo hanno colpito nelle ultime settimane. Servirà con ogni probabilità qualche giorno in più per rivedere invece in campo Luka Modric, che si è fermato per un risentimento al retto femorale destro. Il campione croato dovrebbe rientare nel successivo impegno di Serie A contro il Parma.

Lo riferisce gazzetta.it che fa il punto della situazione: "Una delle due spiacevoli novità di giornata è lo stop dell'attaccante che non partirà con i compagni a causa di un problema a una contusione ossea alla caviglia destra. Probabilmente non avrebbe comunque giocato ma adesso Francesco è proprio out dall'elenco dei convocati. L'obiettivo è riaverlo a Cagliari, ipotesi possibile visto che si giocherà lunedì e c'è un giorno di tempo in più rispetto al solito per le cure. Modric, invece, è stato messo ko ieri da un risentimento al retto femorale destro (ci sarà con il Parma?), mentre Pavlovic ha fatto accertamenti dopo le coliche in via di risoluzione. Finito? No, perché non partirà per Atene neppure Bartesaghi, a causa di peritendinite alla gamba destra. Anche Bartesaghi, come Pavlovic dovrebbe esserci all'Unipol Domus, ma decisiva sarà la risposta alla terapie, già iniziate".