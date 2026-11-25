MN Verso Olympiacos-Milan: Pittarella e Ossola aggregati alla prima squadra

A causa della lunga lista di infortunati che non saranno a disposizione di domani per la sfida di Europa League in casa dell'Olympiacos, Ruben Amorim ha deciso di aggregare il portiere Matteo Pittarella e l'attaccante Lorenzo Ossola che saranno dunque anche loro sull'aereo che nel pomeriggo porterà il gruppo milanista ad Atene.

di Antonio Vitiello

INFORTUNATI MILAN, LA SITUAZIONE

Samuel Chukwueze - Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra

Matteo Gabbia - Lesione flessore coscia sinistra

Ruben Loftus-Cheek - Lesione muscolare

Alexis Saelemaekers - Operazione alla caviglia

Strahinja Pavlovic - Recupero post coliche renali

Luka Modric - Risentimento al retto femorale destro

Francesco Camarda - Problema alla caviglia

Pietro Terracciano - Problema fisico

Davide Bartesaghi - Peritendinite alla gamba destra