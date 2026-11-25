Verso Olympiacos-Milan: Pittarella e Ossola aggregati alla prima squadra
A causa della lunga lista di infortunati che non saranno a disposizione di domani per la sfida di Europa League in casa dell'Olympiacos, Ruben Amorim ha deciso di aggregare il portiere Matteo Pittarella e l'attaccante Lorenzo Ossola che saranno dunque anche loro sull'aereo che nel pomeriggo porterà il gruppo milanista ad Atene.
di Antonio Vitiello
INFORTUNATI MILAN, LA SITUAZIONE
Samuel Chukwueze - Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra
Matteo Gabbia - Lesione flessore coscia sinistra
Ruben Loftus-Cheek - Lesione muscolare
Alexis Saelemaekers - Operazione alla caviglia
Strahinja Pavlovic - Recupero post coliche renali
Luka Modric - Risentimento al retto femorale destro
Francesco Camarda - Problema alla caviglia
Pietro Terracciano - Problema fisico
Davide Bartesaghi - Peritendinite alla gamba destra
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