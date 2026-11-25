Kavanagh arbitra Olympiacos-Milan: un precedente, non da arbitro, con i rossoneri
La gara tra Olympiacos e Milan, in programma ad Atene domani alle ore 18.45 italiane, è stata affidata al fischietto inglese Chris Kavanagh, arbitro che negli ultimi anni ha messo insieme una buona esperienza anche in campo internazionale. Ad assisterlo, sulle corsie laterale, ci saranno i guardalinee Dan Cook e Ian Hussin, mentre il IV uomo è Robert Jones. Infine in sala Var siederanno altri due inglesi come Michael Salisbury e Peter Bankes. Questa la squadra arbitrale completa designata per la gara.
KAVANAGH, NESSUN PRECEDENTE CON MILAN E OLYMPIACOS DA ARBITRO
Non ci sono precedenti con Milan o Olympiacos da primo arbitro per Chris Kavanagh. Ciononostante il Milan lo ha già incrociato una volta in Europa League, nel novembre del 2018. Si giocava al Benito Villamarin di Siviglia contro il Betis e il direttore inglese svolgeva il compito di arbitro di porta: la gara terminò con il punteggio di 1-1.
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