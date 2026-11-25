News Olympiacos-Milan, Amorim in emergenza: otto giocatori indisponibili

Tutte le informazioni sui giocatori indisponibili per Olympiacos-Milan di domani pomeriggio in Grecia. Amorim in emergenza

Camarda si unisce a Modric e Pavlovic e la lista degli indosponibili diventa nuovamente importante: per Olympiacos-Milan di domani pomeriggio mister Amorim dovrà fare a meno di ben 8 calciatori, tutti infortunati. Torna disponibile Fikayo Tomori, altrimenti la lista sarebbe stata ancora più lunga.

INFORTUNATI MILAN, LA SITUAZIONE

Samuel Chukwueze - Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra

Matteo Gabbia - Lesione flessore coscia sinistra

Ruben Loftus-Cheek - Lesione muscolare

Alexis Saelemaekers - Operazione alla caviglia

Strahinja Pavlovic - Recupero post coliche renali

Luka Modric - Risentimento al retto femorale destro

Francesco Camarda - Problema alla caviglia

Pietro Terracciano - Problema fisico