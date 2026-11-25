Gozzini: "Il Milan resta convinto di aver investito bene con Jashari"

Alessandra Gozzini, giornalista della Gazzetta dello Sport, parla dell'investimento che il Milan ha fatto con Jashari

Domani pomeriggio, alle ore 18.45 italiane, in occasione della sfida tra Olympiacos e Milan in Europa League, toccherà ad Ardon Jashari prendersi la titolarità in mezzo al campo. Sarebbe successo in ogni caso, come è capitato spesso in Europa, ma l'infortunio di Luka Modric ne ha dato ulteriore conferma. Una ghiotta occasione per mettersi in mostra, per Jashari che domenica ha trovato il suo primo gol con la maglia del Milan. Dunque l'entusiasmo è tutto dalla sua parte, ora.

JASHARI, IL MILAN RESTA CONVINTO DI AVER INVESTITO BENE

Il commento di Alessandra Gozzini su Ardon Jashari e sulla fiducia che il Milan ripone nel calciatore svizzero nonostante le difficoltà avute: "Il club si è comunque fermamente opposto alla partenza di Ardon Jashari già nell’estate scorsa, quando era richiestissimo dall’Atalanta e non solo. La società resta convinta di aver investito bene e che le potenzialità del giocatore sono finalmente pronte a emergere".