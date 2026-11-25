Calciomercato Milan e Juventus su Balde del Barcellona. Ma occhio alla Premier

Sia il Milan che la Juventus sono sulle tracce di Alejandro Balde del Barcellona: ma occhio alla Premier League

Il nome di Alejandro Balde, terzino sinistro del Barcellona classe 2003, è uno dei profili che è finito sulla lista dei possibili rinforzi a gennaio del Milan. Nelle ultime ore è emerso che il club rossonero, più che un difensore centrale, nella finestra di riparazione punta a un terzino sinistro dal momento che Bartesaghi ed Estupinan non stanno dando garanzie di continuità al tecnico Amorim. Balde al momento ha giocato meno di 130 minuti in stagione con Hansi Flick e potrebbe essere un'ottima occasione di calciomercato, costo di 50 milioni permettendo.

Secondo quanto riferisce Tuttomwercatoweb.com questa mattina, sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche la Juventus. E il Milan, inoltre, non deve stare attento solamente alla concorrenza italiana per questo calciatore: ci sono anche alcuni club di Premier League su Alejandro Balde. La figura chiave può essere l'agente Jorge Mendes, già molto presente nel mercato del Milan quest'estate, che ha parlato con il presidente blaugrana Joan Laporta per capire quali sono i margini sul futuro del calciatore.