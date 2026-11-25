Milan, il programma della vigilia contro l'Olympiacos

Il Milan domani affronta l'Olympiacos ad Atene in Europa League: il programma completo della vigilia rossonera

Il Milan si appresta oggi a partire per Atene dove, domani alle 18.45 italiane affronterà l'Olympiacos allo stadio "G. Kairaskakis" per uno degli impegni più importanti di questo inizio stagione. Quinta giornata della League Phase di Europa League, i rossoneri hanno fin qui collezionato una sola vittoria a fronte di tre sconfitte: la squadra di Ruben Amorim si ritrova con le spalle al muro e dovrà giocarsela contro una formazione che invece oggi figura tra le prime 8 e non ha mai perso fin qui in Europa, per di più in un ambiente molto caldo come quello di Atene.

Il programma della vigilia del Milan è quello classico per una gara in trasfera in Europa. La squadra rossonera si ritroverà a Milanello alle ore 11.15 per l'allenamento, con il primo quarto d'ora che sarà aperto ai media e alla stampa: restate su MilanNews.it per non perdervi nemmeno un aggiornamento. Successivamente la partenza per Atene dove, alle ore 20 locali e alle ore 19 italiane, si terrà la conferenza stampa di Ruben Amorim e di un calciatore rossonero presso lo stadio Kairaskakis.