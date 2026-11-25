Olympiacos-Milan su Sky: tutte le info su telecronaca e inviati

La telecronaca di Olympiacos-Milan di Europa League è affidata a Riccardo Gentile

Olympiacos-Milan di domani alle 18.45 sarà trasmessa da Sky, come tutte le altre gare di Europa League. La TV satellitare ha affidato la telecronaca a Riccardo Gentile, mentre al commento tecnico spazio all'ex portiere Luca Marchegiani. Due gli inviati in gracia: i noti giornalisti Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.

OLYMPIACOS-MILAN SU SKY, TELECRONISTI E INVIATI IN GRECIA

Telecronaca: Riccardo Gentile

Commento tecnico: Luca Marchegiani

Inviati in Grecia: Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, oltre che su NOW e Sky Go.