Olympiacos-Milan su Sky: tutte le info su telecronaca e inviati
MilanNews.it
La telecronaca di Olympiacos-Milan di Europa League è affidata a Riccardo Gentile
Olympiacos-Milan di domani alle 18.45 sarà trasmessa da Sky, come tutte le altre gare di Europa League. La TV satellitare ha affidato la telecronaca a Riccardo Gentile, mentre al commento tecnico spazio all'ex portiere Luca Marchegiani. Due gli inviati in gracia: i noti giornalisti Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.
OLYMPIACOS-MILAN SU SKY, TELECRONISTI E INVIATI IN GRECIA
Telecronaca: Riccardo Gentile
Commento tecnico: Luca Marchegiani
Inviati in Grecia: Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini
La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, oltre che su NOW e Sky Go.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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