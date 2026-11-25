Olympiacos-Milan, tutte le info utili per i tifosi rossoneri in grecia

Informazioni chiave per i tifosi in trasferta ad Atene per la sfida di Europa League contro l'Olympiacos

Secondo quanto appreso da Milannews.it, il Milan, in vista della sfida di Europa League di giovedì in casa dell'Olympiacos, ha messo a disposizione dei propri tifosi che saranno ad Atene 15 pullman per raggiungere lo stadio Georgios Karaiskakis.

Queste le info su come raggiungere l'impianto:

• Sarà predisposto un servizio navette riservato SOLO ai tifosi con biglietto del SETTORE OSPITI.

• Il punto di partenza del servizio navette sarà il MEETING POINT (Kallimarmaro Panathenaic Stadium), aperto dalle 13:30 del giorno partita.

• Le navette partiranno in direzione stadio a partire dal primo pomeriggio; il servizio proseguirà poi al termine della partita riportando i tifosi all’aeroporto al meeting point.

• Per tutti coloro che dovessero arrivare in ritardo o per qualsivoglia motivo non usufruire del servizio navette, le autorità locali e il Club SCONSIGLIANO caldamente l’utilizzo di MEZZI PUBBLICI e invitano a UTILIZZARE SOLO I TAXI per raggiungere lo stadio.

• Coloro che si muoveranno con mezzi propri dovranno comunque raggiungere il meeting point da dove partirà la scorta per parcheggiarsi all’interno del P3 (Parcheggio Settore Ospiti).