Montella: "Cristiano Ronaldo nel mio Milan? Non ci ho mai creduto"

Vincenzo Montella torna a parlare della sua esperienza al Milan e della possibilità che ci fu di portare Cristiano Ronaldo al Milan

Da circa un mese Vincenzo Montella non è più l'allenatore della Turchia. Dopo aver fatto così bene con la qualificazione a un Europeo e soprattutto a un Mondiale dopo così tanto tempo, il tecnico italiano ha pagato un torneo giocato al di sotto le aspettative e una UEFA Nations League da zero punti (va detto, in un girone molto complicato, lo stesso dell'Italia). Il tecnico è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed è tornato anche sulla sua esperienza al Milan di cui ha ricordato l'estate delle 'cose formali' e la suggestione Cristiano Ronaldo.

Vincenzo Montella torna sull'estate rossonera delle 'cose formali', quando allenava il Milan: "Non me la ricordavo nemmeno come espressione. Mi sembravano più slogan pubblicitari che messaggi concreti. L ’anno prima avevamo vinto la Supercoppa contro la Juventus. Poi la stagione successiva ci fu tanta confusione: il cambio societario, molti giocatori nuovi e un caos generale negli acquisti. Non c’è stata sempre condivisione, molte volte non venivo nemmeno consultato. Pensi che al momento di prendere la punta, scoprii che non avevamo budget per un top. Invece era uno dei ruoli su cui intervenire. Prendemmo Kalinic, con quindici milioni era difficile fare di più. Cristiano Ronaldo? Non ci ho mai creduto. Mi sembrava Fantacalcio"