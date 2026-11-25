Marcus Krosche è già a Milano ed è già operativo
Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha rivelato informazioni importanti riguardo il calciomercato rossonero. Di seguito le sue parole su Marcus Krosche, prossimo a diventare un nuovo dirigente rossonero.
"Marcus Krosche è già a Milano, già molto operativo, nonostante non sia ancora ufficiale, ma l'ufficialità è attesa a breve. Si sta lavorando fortemente sul rinnovo di Rabiot, l'intenzione di Cardinale è quella di arrivare alla chiusura del rinnovo entro la fine dell'anno, perché Rabiot è un calciatore imprescindibile per Ruben Amorim. Poi vedremo come si svilupperà il mercato. Il Milan vuole rinforzarsi davanti, Endrick è un nome, insomma sono discorsi che stiamo già raccontando da diverso tempo, poi non appena ci saranno delle novità sostanziali, in un senso o nell'altro ve lo ve lo diremo".
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