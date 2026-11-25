Marcus Krosche è già a Milano ed è già operativo

Le ultime su Krosche: il dirigente tedesco è operativo ed è già in Italia

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha rivelato informazioni importanti riguardo il calciomercato rossonero. Di seguito le sue parole su Marcus Krosche, prossimo a diventare un nuovo dirigente rossonero.

"Marcus Krosche è già a Milano, già molto operativo, nonostante non sia ancora ufficiale, ma l'ufficialità è attesa a breve. Si sta lavorando fortemente sul rinnovo di Rabiot, l'intenzione di Cardinale è quella di arrivare alla chiusura del rinnovo entro la fine dell'anno, perché Rabiot è un calciatore imprescindibile per Ruben Amorim. Poi vedremo come si svilupperà il mercato. Il Milan vuole rinforzarsi davanti, Endrick è un nome, insomma sono discorsi che stiamo già raccontando da diverso tempo, poi non appena ci saranno delle novità sostanziali, in un senso o nell'altro ve lo ve lo diremo".