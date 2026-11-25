Montella: "Amorim mi ha convinto. Mi piace Ramos, diamogli tempo"
La Gazzetta dello Sport questa mattina ha proposto un'intervista esclusiva a Vincenzo Montella, fresco di eosnero con la nazionale della Turchia con cui ha vissuto in ogni caso alcuni anni importanti. L'ex centravanti e soprattutto ex tecnico del Milan, è stato intervistato su varie tematiche e non ne è mancata una sul momento attuale del Milan, sul nuovo mister Ruben Amorim e sul nuovo attaccante portoghese Gonçalo Ramos. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni di Montella sul Milan.
MONTELLA: AMORIM MI HA CONVINTO, MI PIACE RAMOS
Il commento di Vincenzo Montella sia sull'impatto di Ruben Amorim sul mondo Milan che sulle prestazioni del centravanti Gonçalo Ramos: "Il gioco di Amorim mi ha convinto, va lasciato libero di imporre le sue idee. Mi piace anche Gonçalo Ramos ma bisogna dargli tempo. Non è che se ti hanno pagato 70 milioni allora automaticamente fai venti gol nella prima metà di stagione. Ci vogliono tempo e fiducia: può fare bene sia da unica punta che con un altro attaccante"
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