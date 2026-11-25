Guardiola: "In imbarazzo per il no all'Italia: sarebbe stato un onore ma dovevo fermarmi"

Pep Guardiola racconta per la prima volta del suo rifiuto alla panchina della Nazionale Italiana e conferma i motivi del riposo

Nel corso dei mesi estivi, nei pochi giorni di carica di Paolo Maldini e Leonardo nella federazione italiana a supporto di Malagò, il tecnico Pep Guardiola era stato ricercato come nome forte per la panchina dell'Italia. Le indiscrezioni raccontano di un rifiuto per prendersi un periodo di riposo dopo 10 anni al massimo con il Manchester City ed effettivamente Guardiola lo ha confermato nella sua prima uscita pubblica sul tema, a Romario TV, parlando con la leggenda brasiliana.

Pep Guardiola si apre per la prima volta sui contatti avuti con Maldini e Leonardo per la panchina dell'Italia: "È la prima volta che ne parlo, ma sì, ci ho parlato. Mi sono sentito quasi in imbarazzo a dire "no" all'Italia, a un Paese come l'Italia; sarebbe stato uno dei più grandi onori della mia carriera allenare la Nazionale italiana. Ma ho capito che avevo bisogno di fermarmi. Se mi avessero chiamato due anni prima, probabilmente avrei accettato. Quando però si sono fatti avanti Paolo Maldini e Leonardo, a cui voglio un bene dell'anima, ero arrivato a un punto in cui dovevo semplicemente staccare. Avevo bisogno di un po' di tempo per me stesso. Dopo 18 anni da allenatore, con partite ogni tre giorni, settimana dopo settimana, arriva un momento in cui devi semplicemente dire basta"