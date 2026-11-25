News Milan, ecco chi parlerà in conferenza stampa alle 19 con Amorim

Ecco chi parlerà insieme al tecnico Ruben Amorim oggi in conferenza stampa alle ore 19 da Atene, alla vigilia della sfida con l'Olympiacos

Il Milan si prepara a scendere in campo domani pomeriggio alle ore 18.45 italiane contro l'Olympiacos, in occasione della quinta giornata di League Phase di Europa League. Una partita già cruciale per il futuro della stagione rossonera che, fino a questo momento, non è assolutamente decollata in campo europeo. I rossoneri hanno perso 3 gare su 4 e si ritrovano con le spalle al muro non solo per evitare di perdere la top 8, sempre più complicata, ma per non veder clamorosamente sfuggire anche la qualificazione agli spareggi, che sono il minimo sindacabile.

Il Milan si sta allenando in questi minuti al centro sportivo di Milanello per la rifinitura della vigilia, al termine della quale la squadra si metterà in viaggio verso Atene. Qui alle ore 19 italiane è prevista la conferenza stampa della delegazione rossonera presso lo stadio Georgios Karaiskakis, dove domani si disputerà la partita. A parlare sarà il tecnico Ruben Amorim come di consueto, accompagnato questa volta da Ardon Jashari, fresco di primo gol con la maglia del Milan e chiamato a sostituire Modric infortunato.