Dove vedere Olympiacos-Milan in diretta TV, streaming e web

Dove vedere la partita tra Olympiacos e Milan di Europa League in diretta televisiva, streaming o sul web

Il Milan domani scende in campo ad Atene per la quinta giornata della League Phase di Europa League. I rossoneri saranno ospiti alle 18.45 italiane dell'Olympiacos allo stadio Georgios Karaiskakis. Una chance fondamentale per provare a rientrare sui binari giusti della competizione, dopo 3 sconfitte in quattro gare. Dal canto loro i greci sono ancora imbattuti nella fase campionato e sono stabilmente in top 8 da inizio settembre.

DOVE VEDERE OLYMPIACOS-MILAN

Olympiacos-Milan, giovedì 26 novembre 2026

Ore: 18:45

Stadio: Geōrgios Karaiskakīs di Atene

TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (253), NOW, TV8 (in differita dalle 21:00)

Streaming: SkyGO, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it