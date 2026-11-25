Dove vedere Olympiacos-Milan in diretta TV, streaming e web
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Dove vedere la partita tra Olympiacos e Milan di Europa League in diretta televisiva, streaming o sul web
Il Milan domani scende in campo ad Atene per la quinta giornata della League Phase di Europa League. I rossoneri saranno ospiti alle 18.45 italiane dell'Olympiacos allo stadio Georgios Karaiskakis. Una chance fondamentale per provare a rientrare sui binari giusti della competizione, dopo 3 sconfitte in quattro gare. Dal canto loro i greci sono ancora imbattuti nella fase campionato e sono stabilmente in top 8 da inizio settembre.
DOVE VEDERE OLYMPIACOS-MILAN
Olympiacos-Milan, giovedì 26 novembre 2026
Ore: 18:45
Stadio: Geōrgios Karaiskakīs di Atene
TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (253), NOW, TV8 (in differita dalle 21:00)
Streaming: SkyGO, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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